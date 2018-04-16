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Hayvanlarını otlatmaya götüren şahıs ölü bulundu

ÇEKEREK ilçesinde iki çocuk babası bir kişinin cesedi bulundu.

Hayvanlarını otlatmaya götüren şahıs ölü bulundu

ÇEKEREK ilçesinde iki çocuk babası bir kişinin cesedi bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Hayvanlarını otlatmaya götüren şahıs ölü bulundu

Derlenen bilgilere göre, Çekerek ilçesinin Kuruçay Köyü Merasında hayvanlarını otlatmak üzere giden Musa Canbaş, tekrar dönüş yapmayınca yakınları tarafından aramaya çıkıldı. Köylüler, Musa Canbaş’ın cansız ve kanlar içerisindeki cesediyle karşılaşınca, Jandarmaya haber verdi. Yapılan ilk incelemede Musa Canbaş’ın ateşli silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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