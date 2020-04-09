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Hayvanların gönüllü bakıcısı

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 65 yaşındaki Kıymet Altunışık, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle aç kalan beldedeki sahipsiz kedi ve köpeklere evinin bahçesinde gönüllü yiyecek veriyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:30
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Hayvanların gönüllü bakıcısı

Evinde 14 kedi besleyen Altunışık, yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları ve son günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında belde halkının dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kedi ve köpekleri besliyor. Altunışık, bütün hayvanları çok sevdiğini söyledi. Korona virüs nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, bu nedenle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Altunışık, "Yazlıkçılar giderken hayvanlarını beldeye bırakıp gidiyor mecburen onlara da bakıyorum. Onlar da bir can" dedi.

Altunışık, evinde beslediği kedilerinin kendisine çok alıştığını ve yanından ayrılmadığını anlatarak, "Ben nereye gidersem onlar da benimle gelir. Hayvan otlatmaya onlar da bizimle gider gelir" diye konuştu.

Hayvanları beslerken kızı Fatma'nın da kendisine yardım ettiğine değinen Altunışık, "Kızım bana çok yardımcı oluyor. O ev işlerini yaparken ben de bahçede hayvanlarla ilgileniyorum" ifadesini kullandı.

Fatma Altunışık da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkılmayınca hayvanların aç kalmaması için ellerinden gelen desteği gösterdiklerini belirtti. Kendi hayvanları dışında sokağa terk edilen hayvanlara da yiyecek ve su verdiklerini anlatan Altunışık, şunları kaydetti:

"Yazın beldemize gelen vatandaşlarımız kışın burada kalmıyor. Onların hayvanları da bize kalıyor. Aç kalmasın diye kendi hayvanlarımızla onlara da bakıyoruz. Hayvanlar da insanlar gibi bir canlı onlara da değer vermek lazım. İnsanlarımız aldıkları hayvanlara bakamıyorlarsa 6 aylık için hayvan almasınlar. Bizim 14 kedimiz var, 14 de etraftan geliyor, ekmekle, yemekle onları besliyoruz."

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Hayvanların Gönüllü Bakıcısı
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