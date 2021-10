HAYVANLARI SAHİPLENDİ

Yozgat'ın Sorgun Belediyesinde kepçe operatörü 47 yaşındaki İsmail Bolat, kurduğu barınakta 300 sokak köpeğinin bakımını yapıyor. Bolat, 10 yıl önce ilçe çöplüğünde yaşayan 60 sokak köpeğinin bakımını üstlendi. Yaklaşık 6 yıl önce de hayvanları sağlıksız koşullardan kurtarmak için ilçenin 4 kilometre dışında 5 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran Bolat, çevresinde gördüğü hasta, yavru, yaşlı ve terk edilmiş köpekleri burada topladı. Hayırseverler ve bazı hayvan derneklerinin desteğiyle barınaktaki 300 sokak köpeğin bakımını yapan ve yiyeceklerini veren Bolat, hasta olanları da tedavi ettiriyor. Bolat, mesai saatleri dışındaki zamanının büyük bölümünü barınakta geçirdiğini söyledi. Barınaktaki sokak köpeklerinin hepsinin kısırlaştırıldığını ifade eden Bolat, "Hayvanların tamamına yakını barınağa hasta veya yardıma muhtaç halde geldi. Bu hayvanların tedavilerini yaptırıyor, bakımını üstleniyorum" dedi. Bolat, "can dostlar" dediği köpekleri çok sevdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Sokakta bir hayvan gördüğümde aç mı tok mu diye düşünüyorum ve o hayvanlara yardım etmek istiyorum. Birçok il belediyesine ait barınakta dahi bu kadar hayvan yok. Genelde mama yediriyoruz. İnternette mama sitelerinde mama kumbaraları var, hayvanseverler oradan mama desteğinde bulunuyor. Bizim kumbaramız 'Sorgun canları' kumbarası. Günlük bin lira masrafımız oluyor. O da mama masrafıdır. Günlük 8-9 paket mama veriyoruz. Bunun dışında hasta olduğu zaman veteriner hekime gönderiyoruz, orada veteriner hekim ve ilaç masrafımız oluyor."

MAMA DESTEĞİ

İlk zamanlarda çocukları ve eşinin, kendilerine zaman ayırmadığından yakındığını anlatan Bolat, "Artık alıştılar, onlar da ellerinden geldiğince bana yardımcı olmaya çalışıyor. Vaktimin büyük bölümünü hayvanların içinde geçiriyorum. Akşama kadar işimde çalışıyor, ondan sonra buraya geliyor, onlar için çalışıyorum. Sokak köpekleri her şeyi kırıyor, sağlamı da kırıyor. Onlar kırıyor ben yapıyorum. Yardım olarak sadece mama desteği bekliyorum." diye konuştu. Bolat, sadece köpeklere değil yardıma muhtaç her hayvana sahip çıkmaya çalıştığını dile getirdi. Barınakta iki eşeğin de bakımını yaptığını belirten Bolat, "Sokağa terk edilmiş, bir gözü kör, iki bacağı sakat ama burada iyi bakımla 4 yıldır yaşıyor. Her sene 2-3 defa tırnak bakımı ve sağlık kontrolünü yaptırıyorum. Köpekler de alıştı, birbirlerine zarar vermeden kardeşçe yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Bolat, köpekleri iyi bakabileceğine inandıkları kişilere sahiplendirdiğini sözlerine ekledi. (Ömer Ertuğrul / aa)