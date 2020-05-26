Hayvanlara yiyecek

YOZGAT Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 25 kişiden oluşan gönüllü hayvan severler, koordineli bir şekilde odak noktaları ve birçok noktaya yem ve su bıraktı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sokağa çıkma yasağı olan günlerde sokak hayvanları için seferber olduklarını söyledi. Köse, ‘’Belediye ekiplerimiz ve gönüllü hayvan severler, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yozgat’ın çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı. Hemşehrilerimizin sokağa çıkamadığı bu günlerde odak noktaları sık sık kontrol edilip, takviye mama verilmeye belediyemiz tarafından devam edilecektir’’ dedi.

AKDAĞMADENİ Belediyesi de, sokak hayvanlarını sahiplendi. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Korona Virüs önlemleri kapsamında ilçemizde ilk defa uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından ilçemizin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı. 4 gün boyunca beslenme noktalarına düzenli olarak yiyecekler bırakılacaktır’’ diye konuştu.