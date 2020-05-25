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Hayvanlara yiyecek

Yozgat’ta sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bırakıldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:20
Hayvanlara yiyecek

YOZGAT’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan severler, sokak hayvanlarını unutmadı. Yozgatlı Oktay Yıldırım, Valilikten aldığı özel izinle, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı. Yıldırım, sokak hayvanları için mama ve 100 mama kabı aldığını söyledi. Kısıtlamadan dolayı insanların sokağa çıkamadığını belirten Yıldırım, "Bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalacağını düşündüm. Valilikten sokağa çıkmak için izin aldım" dedi.

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Hayvanlara Yiyecek
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