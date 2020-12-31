Hayvanlara yakın takip

YOZGAT il genelinde, güvenlik birimleri bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, hayvanlara yönelik olumsuzlukları da yakından takip edip, hayvanlara yönelik olumsuz davranışlar sergileyenlere göç açtırmıyor. Hayvanların yiyecek ve içeceklerinin karşılanması noktasında da çalışmalar yapan ekipler, gelen ihbarları değerlendiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanıldığı yönündeki ihbara yönelik çalışma yaptı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen araştırma neticesinde, Yerköy bölgesinde ikamet eden bir şahsın Kara Avcılığı Kanununda yer alan ‘koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasına’ muhalefet ederek, tilki avladığı tespit etti. Şahıs yakalanarak, idari yaptırım cezası uygulandı.