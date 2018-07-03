Hayvanlara Koruma

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Özel Kalemi Nihat Künbetli, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal, Veteriner Himmet Altuğ, Dernek Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hamburg ve Uluslararası Yardıma Muhtaç Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Esma Arslan hazır bulundu. Belediye Başkanı Gürbüz, Sorgun civarındaki köylerden, diğer il ve ilçelerden getirilip, ilçe merkezine bırakılan, gruplar halinde gezen sokak hayvanlarının, özellikle çocukların korkması nedeniyle şikayet konusu olduğunu belirtti. Gürbüz, çocuklarına zarar vermesinden korkan ebeveynleri de rahatlatabilmek için ortak bir çözüm bulmak üzere bu toplantıyı uygun gördüklerini anlattı. Gürbüz, ‘’Belediye Geçici Hayvan Barınağında elbette eksiklerimiz olabilir. Amaç Sorgunlular olarak birbirimize karşı değil de birlikte hareket ederek, eksikleri tespit ederek hızlandırılmış bir şekilde eksiklerimizin giderilmesini sağlamaktır. Belediyemizin yeni Veterineri Ali Altan bey ile birlikte görevine devam eden veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerine başlanmıştır. Hasta ve sakat hayvanları toplamak için ise yeni bir toplama aracı temin etmeye çalışıyoruz Veterinerlerimiz eşliğinde, hijyenik bir ortamda toplanacak olan sokak hayvanları Belediye Barınağına getirerek gerekli tedavileri yapılacaktır’’ dedi.

Bu arada, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, hayvanların korunması noktasında vermiş olduğu destekten ötürü Esma Arslan’a ‘Teşekkür’ plaketi verildi.