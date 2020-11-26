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Hayvanlara koruma

YOZGAT Valiliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği biriminin çalışmalarına başladığını duyurdu.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:54
Hayvanlara koruma

Birim, Cumhuriyet Alanı’nda açılan stant ile tanıtıldı. Yozgat’ta kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara kasten zarar verilmesi, hayvan kaçakçılığı ve dövüştürülmesi, hayvanların çevreye ve topluma zarar verecek şekilde serbest bırakılması olaylarına müdahale edecek. Ekipler, hayvanlara kötü davranılması, kasıtlı olarak aç ve susuz bırakılması, zehirlenmesi ya da öldürülmesi, evcil hayvanların çevreye zarar vermesi gibi durumlarda yasal işlem yapacak. Ekipler, şehir merkezinde meydan ve caddelerde vatandaşlara Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyetleri ile Hayvan Durum İzleme uygulaması hakkında da bilgi verecek. Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlarımıza yönelik ‘Haydi’ uygulamasının tanıtımı yapıldı. Sahipsiz, sessiz, can dostlarımız, sokak hayvanlarımızın yanındayız mesajı verildi. •Seyfettin SAĞLAM• 

Anahtar Kelimeler:
Hayvanlara Koruma
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