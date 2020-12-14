HAYVANLARA BARINAK

YAZDAN kalma günlerin yaşandığı şu günlerde, beklenilen soğuk havalarda sokakta yaşamak zorunda olan hayvanların soğuklardan olumsuz yönde etkilenmesini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Çayıralan İlçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından Korona virüs salgınının insan hayatının yanı sıra sokak hayvanlarının da gündelik yaşamını olumsuz etkilediği bu dönemde, sokak hayvanları için belirli bölgelere yiyecek bıraktı, ekip personeli tarafından hayvanlar beslenildi. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kedi Evi de yaparak, ilçedeki belirli bölgelere monte edip, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek bıraktı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yiyecek bırakılmasına devam edeceklerini belirtti. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Kaymakamlık ile birlikte sokak hayvanları için yaptırılan kulübeleri ilçe merkezinde belirli alanlara monte ettirdi. Başkan Öçal, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ile birlikte, yavrulayan köpeği hazırlanan barınağa yerleştirip, mama ve süt verildi. Başkan Öçal, ilçe halkına da çağrıda bulunarak, sokak hayvanları için yaptırılan barınaklara yiyecek ve içecek bırakılarak, sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi. Başkan Öçal, ‘’Gerek belediye olarak gerekse kaymakamlığımız sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli önlemleri almaktadır. Halkımızın da barınaklara ve belirli alanlara yiyecek bırakmak suretiyle verecekleri destekle sokak hayvanları huzur içerisinde yaşamlarını sürdüreceklerdir’’ dedi.