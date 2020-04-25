YURDUMUZ etkisi altına alan Korona Virüsü salgınının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirlerden en fazla etkilenen hayvanlar unutulmadı. Çandır İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, beraberinde sosyal vefa destek grubundaki din görevlileriyle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarının ihtiyacı olan yem ve yiyecekler ilçede hayvanların yoğun olarak görüldüğü alanlara bırakıldı.