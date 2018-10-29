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Hayvanlar telef oldu

YERKÖY ilçesinde, ahırda havasız kalan 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu.

Hayvanlar telef oldu

YERKÖY ilçesinde, ahırda havasız kalan 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:05
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Hayvanlar telef oldu

Hüyük Mahallesi Mezbaha mevkisinde besici Hasan Mangal, dün akşam havanın soğuk olmasından dolayı keçi ve koyunlarını meradan ahıra getirdi. Gece hayvanlara yem verdikten sonra evine giden Mangal, sabah ahıra geldiğinde hayvanların telef olduğunu gördü. Mangal, "Gece 01.00’de koyun ve keçileri yemledikten sonra evime gittim. Sabah hayvanları otlatmak için ahıra geldiğimde 157 keçi ve 155 koyunu ölmüş halde buldum. Akrabalarımı çağırdım ama iş işten geçmişti" dedi.

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Hayvanlar Telef Oldu
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