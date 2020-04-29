HAYVANLAR SAHiPLENiLDi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen 2020 yılı İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının ikincisi, telekonferans yöntemi ile gerçekleşti. Toplantıda, sokak hayvanlarının, korona virüs tedbirleri kapsamında, yiyecek atıklarının çıktığı lokanta, yemekhane gibi alanların kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekildi. Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve belediyelerin bu konuda gerekli çalışmaları yapması istendi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta bulunan ‘Geçici Hayvan Barınağı’ ile beslenme odakları hakkında bilgi verdik. Köse, ‘’Yozgat Belediyesi olarak, odaklarımızı mamasız, sokak hayvanlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz’’ dedi. Toplantıda, bölgelerin birbirine sokak hayvanlarını toplayıp, atması ve kısırlaştırma ve yaralı hayvanların tedavisi ile ilgili konular da ele alındı. Valilik tarafından oluşturulacak bir mobil araçla köylere kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunulması istendi. Belediyelerin, kendi bölgelerindeki ayvanlara yönelik çözümler üretmesi, barınakların geçici hayvan barınağı olduğu, kısırlaştırma sonrasında tedavisi biten hayvanların tekrar doğal ortamına bırakılması gerektiğinin altı çizildi. Barınaklarda hayvanların sürekli tutulmasının hayvanlar için eziyet olacağı, belediyelere ise ek maliyet getireceği de dile getirilerek, çözüm odaklı çalışmaların yapılması için öneriler değerlendirildi.

