Hayvanlar için yiyecek kabı

ÇAYIRALAN ilçesinde belediye tarafından, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan uygulama ilgi gördü. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçede mevcut sokak köpekleri aç kalmasın düşüncesiyle çöp konteynerlerinin yanına yemek atıklarının konulması için kaplar koyduklarını hatırlattı. Başkan Codar, ‘’Halkımızın duyarlılığına teşekkür ediyorum. Yemek atığı bulunmayan kaplara belediye olarak biz de köpek maması takviyesi yaptık. Halkımızdan, yemek atıklarını bu kaplara bırakmalarını bekliyoruz’’ dedi.