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Hayvanlar güvenli ellerde

Yozgat’ta, Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

05 Ekim 2021 Salı 00:03
Hayvanlar güvenli ellerde

Bu etkinliklerden birisi de Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde gerçekleştirildi. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığını ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı. Jandarma personeli, bazı okulları ziyaret edip, çocuklarla birlikte sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Sorgun Can Dostları ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, ‘’Çayıralan Jandarma komutanımız Haluk Aktan ve diğer jandarma arkadaşlarımız okullarda sokak hayvanlarına karşı farkındalık çalışması yaptılar. Bu güzel çalışma için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ açıklamışında bulundu. 

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Hayvanlar Güvenli Ellerde
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