HAYVANCILIK Sağlıklı Gelişecek

YOZGAT Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu, ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirilecek olan Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaat alanında incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Başer, Yozgat’ta hayvancılığın sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi noktasında Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nı önemsediklerini belirterek, bu yatırımla Yozgat’ın hem çevre illerin hem de ilçelerin ihtiyacına cevap vereceğini, Yozgat’ın hayvancılığın merkezi haline geleceğini bildirdi. Başer, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaatını ivedilikle tamamlayarak, Yozgat’ın hizmetine sunmak için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı. Başer, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın ‘İdari Bina, Misafirhane, Karantina Bölgesi, Padoklar, Hayvan Hanı, Kesimhane, Laboratuvar, Yemlik, Atık ve Atık Su’ alanından oluşan kompleks bir yatırım olacağını, yatırımın tüm ihtiyaçları cevap verecek şekilde planlamasının yapıldığını anlattı. Başer, 2021 yılı sonunda tamamlanıp hizmete açılması için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi. Yozgat Merkez Çalatlı mevkiinde kurulmaya çalışılan tesisin toplam alanının 95 bin 753 metrekare olduğu belirtilerek, 18 milyon 327 bin 926 lira civarında bir harcama ile tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Yapılacak harcamanın 9 milyon lirasının ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, 2 milyon lirasının hibe, 5 milyon lirasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kredi olarak alınıp, geri kalan kısmının da Yozgat İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağı açıklandı.