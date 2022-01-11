HAYVANCILIK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Projeleri kapsamında yapılan imza töreninde, Kırsal Kalkınma Programında destek almaya hak kazanan 8 adet proje ile SOGEP kapsamında destek almaya hak kazanan 2 projenin daha sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. 2021 projeleri kapsamında toplam 10 projeye 13 milyon 237 bin TL, 2021 yılından bu yana devam eden 6 proje ile birlikte 16 projeye toplam da 18 Milyon TL yatırım yapılmış olacak. İmza törenine Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yanı sıra Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, protokol üyeleri ve proje paydaşları katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat törende yaptığı konuşmada proje üretmenin yanında üretilen projelerin de sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Katma değer üretmenin, ekonomiye katkı sağlamanın önemine dikkat çeken Vali Ziya Polat, “Üretim ile kalkınabiliriz. Bu nedenle projelerin desteklenmesi, önem taşıyor” dedi. Tören sonrası imzalanan proje ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ "Yozgat Hayvancılığı İçin Güç Birliği" projesinin bölgemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, proje ile Yozgat Hayvancılığının da marka değeri kazanacağını belirtti. Rektör Karadağ açıklamasını şöyle sürdürdü: "Böylesine önemli projede Üniversitemiz Veteriner Fakültesi'nin olması bizim için ayrıca sevindirici bir durumdur. Projeye desteklerinden dolayı Orta Anadolu Kalkınma Ajansına, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, tüm emeği geçenlere ve Veteriner Fakültesi Dekanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki imzalanan projeler kısa-orta ve uzun vadede şehrimiz ve bölgemiz için büyük bir katma değeri olacaktır."