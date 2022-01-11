Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

HAYVANCILIK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan "Yozgat Hayvancılığı İçin Güç Birliği" projesi Yozgat Valisi Ziya Polat ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından düzenlenen törenle imzalandı.

11 Ocak 2022 Salı 00:15
HAYVANCILIK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Projeleri kapsamında yapılan imza töreninde, Kırsal Kalkınma Programında destek almaya hak kazanan 8 adet proje ile SOGEP kapsamında destek almaya hak kazanan 2 projenin daha sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. 2021 projeleri kapsamında toplam 10 projeye 13 milyon 237 bin TL, 2021 yılından bu yana devam eden 6 proje ile birlikte 16 projeye toplam da 18 Milyon TL yatırım yapılmış olacak. İmza törenine Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yanı sıra Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, protokol üyeleri ve proje paydaşları katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat törende yaptığı konuşmada proje üretmenin yanında üretilen projelerin de sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Katma değer üretmenin, ekonomiye katkı sağlamanın önemine dikkat çeken Vali Ziya Polat, “Üretim ile kalkınabiliriz. Bu nedenle projelerin desteklenmesi, önem taşıyor” dedi. Tören sonrası imzalanan proje ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ "Yozgat Hayvancılığı İçin Güç Birliği" projesinin bölgemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, proje ile Yozgat Hayvancılığının da marka değeri kazanacağını belirtti. Rektör Karadağ açıklamasını şöyle sürdürdü: "Böylesine önemli projede Üniversitemiz Veteriner Fakültesi'nin olması bizim için ayrıca sevindirici bir durumdur. Projeye desteklerinden dolayı Orta Anadolu Kalkınma Ajansına,  Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, tüm emeği geçenlere ve Veteriner Fakültesi Dekanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki imzalanan projeler kısa-orta ve uzun vadede şehrimiz ve bölgemiz için büyük bir katma değeri olacaktır." 

Anahtar Kelimeler:
HAYVANCILIK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatYozgatBozokÜniversitesiProf. Dr. AhmetKaradağOranHayvancılıkIçinGüçBirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basilica'ya büyük ilgi
Basilica'ya büyük ilgi
MHP’den ziyaret
MHP’den ziyaret
Sapmaz günümüzü kutladı
Sapmaz günümüzü kutladı
Müftü Gülden başarı diledi
Müftü Gülden başarı diledi
GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR
GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR
Yazışma teknikleri öğretildi
Yazışma teknikleri öğretildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim