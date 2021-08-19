Hayvancılık gelişiyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta hayvancılık sektörü gelişirken, süt toplama merkezleri ve buna bağlı pazarlama olanakları da arttı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurul toplantısına tek liste ile katılıp, güven tazeleyen Başkan Hacı Selvi, Yozgat’ta son yıllarda ivme kazanan hayvancılık sektörünü modern tesislerle geliştirmek amaçlı projeler ürettiklerini bildirdi. Yaklaşık 600 delegesi bulunan Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulunda Selvi tek aday olarak göreve talip oldu. Selvi, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği başkanı olarak görev yaptığı süreler içerisinde yönetim kurulunda bulunan arkadaşları ile birlikte birçok çalışmanın, projenin altına imza attıklarını söyledi. Yozgat İl Özel İdaresinde 8 tane 2 bin litrelik tank, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan ise 10 tane 500 litrelik tank aldıklarını belirten Selvi, ‘’2018 yılında TANAP’tan 1 milyon 200 bin liralık proje yaparak destek aldık. Aldığımız bu destek ile 42 tane süt soğutma tankı, 4 tane araç üstü tank, 1 tane 20 tonluk kamyon üstü tank, 1 tane de kırkayak kamyon aldık. 2019 yılında hayvan pazarı ve hayvan hastanesi ile ilgili hazırlanan projeye Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ortak olduk. 2020 yılında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 810 bin liralık projemiz onaylandı ve bu proje kapsamında 4 tane kamyonet, 4 tane araç üstü tank, 1 tane de jeneratör aldık’’ dedi. Selvi, Ankara Merkez Birliğinden 5 adet 500 litre tank hibe aldıklarını hatırlatarak, kaliteli hayvan üretmek için suni tohumlaya önem verdiklerini bildirdi. Selvi, ‘’Üyelerimizden süt almaya başladık. 25 araçla il genelinde küpeleme hizmeti verdik. Birliğimizin soy kütüğünde 631 işletme bulunuyor. 8 bin 550 inek, 4 bin 500 düve, 2 bin 500 buzağı ve 2 bin tane de tosun olmak üzere toplam 20 bin kayıtlı hayvanımız bulunmakta. Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar birçok projenin altına imza attık ve birliğimizi geliştirebilmek adına çok çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların devamını getirebilmek adına bugünkü Genel kurulumuzda tekrar aday oldum ve sağ olsunlar üyelerimiz beni yeniden başkan seçti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni burada yalnız bırakmayan oda başkanlarımıza da teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •İHSAN ÇELİKKAYA•