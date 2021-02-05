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HAYVANCILIK GELiŞiYOR

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde hayvan varlığı her geçen gün artarken, bölgedeki besiciler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldıkları mali destekle yatırımlarını sürdürüyor.

05 Şubat 2021 Cuma 00:45
HAYVANCILIK GELiŞiYOR

ÇEKEREK ilçesinde canlı hayvan varlığı her geçen gün artıyor. İlçede büyükbaş hayvan varlığının 30 bine, küçükbaş hayvan varlığının ise 15 binin üzerine çıktığı belirtildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Çekerek ilçesinde verilen mali destekle özel sektör tarafından hayata geçirilmeye çalışılan modern kesimhane tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Kesimhanenin hizmete açılmasıyla bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Koordinatör Türker, kesimhanenin tamamlanmasının ardından günlük 150 küçükbaş, 70 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını bildirdi. Türker, Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verecek olan kesimhanenin, Çekerek bölgesinde hayvan üreticileri ile başta kasap esnafı olmak üzere et işletmecilerinin ihtiyacının karşılanacağı şekilde dizayn edildiğini anlattı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Türker, mali destek verilen projenin toplam maliyetinin 9.5 milyon lira olduğunu, tamamlandığında yaklaşık 30 kişinin istihdam edileceğine vurgu yaptı. Tesiste otomatik kesim makine sistemleri ve soğuk hava depolarıyla bölgede hayvancılığına büyük katkı sağlayacağının altını çizen Türker, tesisin Çekerek ilçesiyle birlikte çevre il ve ilçelere yönelik de hizmet vereceğinin altını çizdi. 

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HAYVANCILIK GELiŞiYOR
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