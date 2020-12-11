HAYVANCILIK GELiŞiYOR

ÇEKEREK ilçesinde, AB standartlarında hizmet verecek olan kesimhanede montaj çalışmalarına başlanıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen mali destek ile hayata geçirilmeye çalışılan kesimhanenin hizmete açılmasıyla bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, inşaat çalışmalarının ardından makine aksamının montajına geçilen kesimhanede incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Başkan Çakır, özel müteşebbis tarafından yapımı devam eden bölgesel kesimhane inşaatında son aşamalara gelindiğini söyledi. Çakır, ‘’Kesimhane, bölgenin en moderni olarak dizayn edilerek, günlük 150 Küçük, 70 Büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahiptir. Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verecek olan Kesimhane, Çekerek bölgesinde hayvan üreticilerimiz ile başta kasap esnafı olmak üzere et işletmecilerinin ihtiyacının karşılanacağı şekilde dizayn edilmiştir’’ dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından mali destek verilen projenin toplam maliyetinin 9.5 Milyon lira olduğu kaydedildi. Tamamlandığında yaklaşık 30 kişiye istihdam edileceği tesiste otomatik kesim makine sistemleri ve soğuk hava depolarıyla bölgede hayvancılığına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Belediye Başkanı Çakır, ‘’Sadece Çekerek bölgemizde 30 binin üzerinde büyükbaş, 15 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Et, süt, yoğurt gibi tonlarca hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. Tüm bu üretiminin ekonomiye çok daha artı kazandırması için elimizden gelen çabayı bizlerde göstermek zorundayız. Kalkınma yerelde başlar ilkesiyle çiftçimizi daha çok hayvancılık üretimine teşvik etmeli, böylece hedeflediğimiz tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi hamlesinde daha çok yol almalıyız’’ diye konuştu.