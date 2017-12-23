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-Hayvancılığa KOP desteği

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara Konya Ovası Projesi İdaresi tarafından da mali destek verileceğini söyledi.

-Hayvancılığa KOP desteği

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara Konya Ovası Projesi İdaresi tarafından da mali destek verileceğini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Hayvancılığa KOP desteği

Özdemir, Bakanlar Kurulu Kararı ile Yozgat’ın da Konya Ovası Projesi kapsamına dahil edildiğini hatırlattı. Özdemir, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verileceğini ifade etti. Özdemir, ‘Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir. Başvurular 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğüne yapılacaktır’ dedi.

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