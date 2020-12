Hayvancılığa destek

TÜRKİYE'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden birisi olan Yozgat'ta 10-20 baş hayvanla yapılan hayvancılık, verilen desteklemelerde 100-200 başlık büyük işletmelere dönüşümünü sürdürüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği devam ediyor. Yozgat il genelinde 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandı, 406 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK destekleriyle il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 233 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi ve 17 kırsal turizm tesisi gibi yatırımlar tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Kurulan işletmelerde yaklaşık bin 200 kişi istihdam edildi.TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, yurt genelinde hibe desteklerden en fazla yararlanan iller arasında bulunan Yozgat'ta uygun bulunan projelerin yatırıma dönüştüğünü anlattı. Yatırımların 'Süt üreten, et üreten ve besi çiftliği işletmeciliği' şeklinde yapıldığına vurgu yapan Türker, projelendirilen yatırımların yakından takip edildiğini, işletmeye açıldıktan sonra da işletmenin faaliyetlerini inceleyerek, karşılaşılan sorunlarıyla ilgili danışmanlık gibi hizmetler sunarak, sağlıklı işletime katkıda bulunduklarını bildirdi. Türker, ''Yozgat'ta hayvancılık küçük aile işletmeleri olarak dağınık bir şekilde yapılmaktadır. Bu karlı bir üretim olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle yatırım yapabilecek aileleri ve köyleri ziyaret edip, bilgilendirme yaparak, aile işletmeleri yerine büyük işletmeler yapmaları halinde hibe destekler verebileceğimizi anlatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir mesafe aldık’’ dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, verilen destekle Yozgat'ta hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftlik sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini bildirdi. Açılan işletmelerde bin 200 kişinin istihdam edildiğine de vurgu yapan Türker, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü 9. Çağrı döneminde 182 projenin kabul edildiğini, bu projelerin 110’unun sonucunun belli olduğunu, sözleşmelerinin imzalandığını anlattı.