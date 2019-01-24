Başkan Arslan, Taş ocağı Mezarlığının kuzey üst tarafına yapılacak olan hayvanat bahçesi, park, yeşil alan, spor, sosyal tesisler ve gezinti alanlarından oluşan rekreasyon alanıyla ilgili projenin hazır olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, ‘’Otopark ve Hal projelerine öncelik vermemiz sebebiyle 2019’a kalan bu projemiz, tamamlanması halinde Agah Efendi ve Mehmet Hulusi mahallelerine ve tabii ki Yozgat’ımıza ayrı bir güzellik ve değer katacaktır’’ dedi.