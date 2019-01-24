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Hayvanat Bahçesi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayvanat bahçesi ve sosyal tesis projesinin hazır olmasına karşın, diğer devam eden yatırımlara ağırlık vermeleri nedeniyle bu yıla kaldığını söyledi.

Hayvanat Bahçesi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayvanat bahçesi ve sosyal tesis projesinin hazır olmasına karşın, diğer devam eden yatırımlara ağırlık vermeleri nedeniyle bu yıla kaldığını söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Hayvanat Bahçesi

Başkan Arslan, Taş ocağı Mezarlığının kuzey üst tarafına yapılacak olan hayvanat bahçesi, park, yeşil alan, spor, sosyal tesisler ve gezinti alanlarından oluşan rekreasyon alanıyla ilgili projenin hazır olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, ‘’Otopark ve Hal projelerine öncelik vermemiz sebebiyle 2019’a kalan bu projemiz, tamamlanması halinde Agah Efendi ve Mehmet Hulusi mahallelerine ve tabii ki Yozgat’ımıza ayrı bir güzellik ve değer katacaktır’’ dedi.

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