Hayvan Sevgisini anlattılar

Çocukların dikkatini yoğunlaştırma, bir tek işe konsantre olmayı sağlayarak, el becerisi kazandırma yoluyla kişisel gelişimlerine yardımcı olacak, çocukların yaratıcılıklarının açığa çıkarılmasına katkıda bulunması amacıyla ahşap boyama çalışması yaptırılıyor. Öğrenciler, yaptıkları boyama çalışması ile hayvan sevgisini farklı duygularla çizgilerine, çalışmalarına yansıttılar.