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Hayvan Sevgisini anlattılar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu, ahşap boyama etkinliği kapsamında ‘Değerler Eğitimi’ konusu olan ‘Hayvan Sevgisi ve Hayvanları Koruma’ konusunu işledi.

Hayvan Sevgisini anlattılar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu, ahşap boyama etkinliği kapsamında ‘Değerler Eğitimi’ konusu olan ‘Hayvan Sevgisi ve Hayvanları Koruma’ konusunu işledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Hayvan Sevgisini anlattılar

Çocukların dikkatini yoğunlaştırma, bir tek işe konsantre olmayı sağlayarak, el becerisi kazandırma yoluyla kişisel gelişimlerine yardımcı olacak, çocukların yaratıcılıklarının açığa çıkarılmasına katkıda bulunması amacıyla ahşap boyama çalışması yaptırılıyor. Öğrenciler, yaptıkları boyama çalışması ile hayvan sevgisini farklı duygularla çizgilerine, çalışmalarına yansıttılar.

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