Hayvan Sevgisi

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, yazlıkçıların kış mevsiminde sokağa bıraktıkları hayvanların aç kalmaması için ev ve iş yerlerinin önüne yemek kapları koyduklarını söyledi. Hayvan severlerin evlerindeki ekmek, yemek gibi gıda artıklarını günlük olarak bu kaplara koyarak, sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Bozdemir, "Yaptığımız çalışmayı sosyal medyadan da duyurduk. Bu sayede hayvan severler Ankara başta olmak üzere birçok yerden mama da gönderiyorlar. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bozdemir, hayvanların beldelerinde mutlu olduğunun altını çizerek, "Sokak hayvanlarının bakımı, belediyemizin tek başına yapacağı bir iş değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkes bir hayvana bakımını üstlendiğinde sorunların büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum. Sorgun ilçemizdeki veteriner hekimlerimiz de hayvanların tedavi ve kısırlaştırılmasında bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Beldede yaşayan Sinem Çalışkan, yemek artıklarını, belediyenin sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önüne yerleştirdiği kaplara döktüklerini anlattı. Çalışkan, "Özellikle kar yağdığı için hayvanların dışarıda yiyecek bulması zor oluyor. Bu sebeple biz de yemek artıklarını bu kaplara bırakıyoruz, hayvanlar da gelip yiyor" ifadelerini kullandı. Ruhinaz Çetin ise, kendisinin de köpekleri olduğunu belirterek sokak hayvanlarını da göz ardı etmediklerini, soğuk kış günlerinde aç bırakmadıklarına vurgu yaptı. Fatma Altunışık da, Belediye Başkanı Bozdemir'e teşekkür ederek, "Ben de evimde 14 kedi besliyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.