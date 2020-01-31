Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119850
ALTIN
302.568
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8244
EURO
6.5955

HAYVAN SEVGiSi

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları kedi, köpek gibi havanlar, belediyenin ev ve iş yerlerinin önüne yerleştirdiği yemek kapları sayesinde besleniyor.

HAYVAN SEVGiSi

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları kedi, köpek gibi havanlar, belediyenin ev ve iş yerlerinin önüne yerleştirdiği yemek kapları sayesinde besleniyor.

31 Ocak 2020 Cuma 03:21
HAYVAN SEVGiSi

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, yazlıkçıların kış mevsiminde sokağa bıraktıkları hayvanların aç kalmaması için ev ve iş yerlerinin önüne yemek kapları koyduklarını söyledi. Hayvan severlerin evlerindeki ekmek, yemek gibi gıda artıklarını günlük olarak bu kaplara koyarak, sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Bozdemir, "Yaptığımız çalışmayı sosyal medyadan da duyurduk. Bu sayede hayvan severler Ankara başta olmak üzere birçok yerden mama da gönderiyorlar. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bozdemir, hayvanların beldelerinde mutlu olduğunun altını çizerek, "Sokak hayvanlarının bakımı, belediyemizin tek başına yapacağı bir iş değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkes bir hayvana bakımını üstlendiğinde sorunların büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum. Sorgun ilçemizdeki veteriner hekimlerimiz de hayvanların tedavi ve kısırlaştırılmasında bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Beldede yaşayan Sinem Çalışkan, yemek artıklarını, belediyenin sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önüne yerleştirdiği kaplara döktüklerini anlattı. Çalışkan, "Özellikle kar yağdığı için hayvanların dışarıda yiyecek bulması zor oluyor. Bu sebeple biz de yemek artıklarını bu kaplara bırakıyoruz, hayvanlar da gelip yiyor" ifadelerini kullandı. Ruhinaz Çetin ise, kendisinin de köpekleri olduğunu belirterek sokak hayvanlarını da göz ardı etmediklerini, soğuk kış günlerinde aç bırakmadıklarına vurgu yaptı. Fatma Altunışık da, Belediye Başkanı Bozdemir'e teşekkür ederek, "Ben de evimde 14 kedi besliyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Sevgisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KUZULAR ERKEN OLDU
KUZULAR ERKEN OLDU
GEYiKLERE YEM BIRAKILDI
GEYiKLERE YEM BIRAKILDI
Eğitimler tamamlandı
Eğitimler tamamlandı
KARADENiZE RAKiP OLUYORUZ
KARADENiZE RAKiP OLUYORUZ
Alabalık üretimi artıyor
Alabalık üretimi artıyor
Bağışıklık sistemini güçlendirin
Bağışıklık sistemini güçlendirin
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim