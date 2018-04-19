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HAYVAN SEVGiSi

SARIKAYA Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ‘Sarıkaya Belediyesi Öğrencilerle Köpekleri Buluşturuyor’ projesi uygulamaya konuldu.

HAYVAN SEVGiSi

SARIKAYA Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ‘Sarıkaya Belediyesi Öğrencilerle Köpekleri Buluşturuyor’ projesi uygulamaya konuldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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HAYVAN SEVGiSi

Proje kapsamında, ilk köpekler, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencilerine törenle teslim edildi. Belediye tarafından hazırlattırılan iki kulübe ile tüm aşıları ve bakımları yapılmış olan iki köpek öğrencilere verildi. Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Orman ve Su İşleri Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Okulumuza vermiş olduğumuz köpeklerin haftalık olarak kontrolleri Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından yapılacaktır. Ayrıca köpeklerimizin kulübelerini yaptıran Güngör Et İşletmecisi ve MHP İlçe Başkanı Abdullah Güngör beye katkılarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.
Sarıkaya Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Yozgat ile birlikte yurt genelindeki hayvan sever kuruluşların temsilcileri, projeden övgüyle bahsetti. 

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