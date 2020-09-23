Hayvan Sevgisi

Sorgun İlçesi Sivas Caddesinde 17 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine giden trafik polisi Burak Okusal, bir aracın çarpması sonucu yaralı vaziyette yerde yatan köpeğin yağan yağmurdan etkilenmemesi için üniformasının montunu üzerine örtmüştü ve bu örnek davranışı herkes tarafından taktir toplamıştı. Personelinin yapmış olduğu bu davranışın herkese örnek olması için makamında tören düzenleyen İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, trafik polisi Burak Okusal’a teşekkür belgesi verdi. Emniyet Müdürü Esertürk, Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde tabiatı ve hayvanları korumak maksadıyla da şube müdürlükleri ve amirliklerinin kurulduğunu söyledi. Dünyayı insanlar olarak hayvanlar ile birlikte paylaştığımızı dile getiren Esertürk, ‘’Bizim örf ve adetlerimizde, inancımızda hayvana ilgi alaka ve aynı zamanda onun yaşam hakkına saygı var” dedi.