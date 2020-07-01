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Hayvan sevgisi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek ve su verilmesi konusunda destek çağrısında bulundu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:03
Hayvan sevgisi

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, mevsim dönemi itibariyle havaların ısındığını, tüm canlılar gibi sokakta yaşayan canların da su ve yemek ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, ‘’Bizler her ne kadar şehrin muhtelif yerlerine su ve yiyecek bırakmış olsak da yeterli olmadığı anlar olabiliyor. Unutmamalıyız ki onlar Cenab-ı Allah'ın yarattığı dilsiz canlılardır ve Cenab-ı Allah'ın tüm insanlığa emanetidir’’ dedi. Başkan Yılmaz, küçük kaplarda su ve yemeklerden artanları vatandaşların evlerinin, işyerlerinin önlerindeki uygun yerlere bırakmalarını istedi. Başkan Yılmaz, ‘’Uygun yerleri ve imkanı olan hemşehrilerimin bu canlı dostlarımızı sahiplenmelerini önemsiyor, sahiplenmek isteyen hemşehrilerimin bizlerle iletişime geçmeleri durumunda her türlü aşılarını, sağlık taramalarını şahsım ve Yerköy Belediyesi olarak yapmaya hazır olduğumuzu bilinmesini istiyorum. Şu anda Yerköy Belediyesi ve Hayvan Sever dostlarımız ile beraber kısırlaştırma, muhtelif alanlarda beslenme yerleri hazırlamaya başladık. En kısa sürede olumlu ve güzel sonuçlar almayı hedefliyor, bizlere emanet edilen bu canlı dostlarımıza karşı hemşehrilerimin duyarsız kalmayarak merhamet elini uzatacaklarını, destek olacaklarını düşünüyorum’’ diye konuştu. (Seyfettin Sağlam)

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Hayvan Sevgisi
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