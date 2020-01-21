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Hayvan sevgileri sevindirdi

YOZGAT’ta ‘Üşümesin’ diye, köpeğe tişört giydirip, hayvan sevgilerini gösteren çocukları da Ethica Sigorta sevindirdi.

Hayvan sevgileri sevindirdi

YOZGAT’ta ‘Üşümesin’ diye, köpeğe tişört giydirip, hayvan sevgilerini gösteren çocukları da Ethica Sigorta sevindirdi.

21 Ocak 2020 Salı 03:27
Hayvan sevgileri sevindirdi

Çocukların anlamlı davranışına sessiz kaymayan Ethica Sigorta, Yozgat’ta üşüyen sokak köpeğine yardım elini uzatan Emrullah Kayaalp, Sami ve Tahsin Efe ödüllendirildi. Ethica Sigorta Direktörü Müjdat İlhaner, Orta Anadolu Acenteler Sorumlusu Anıl Durur, Yozgat Ethica Sigorta Acentesi Kadir Şahin, Akdağmadeni ve Sorgun ilçe acentesi Mustafa Şimşek, Cumhuriyet İlkokulu’nda ziyaret ederek, hayvan sever çocuklarla bir araya geldi. Ethica Sigorta Direktörü  Müjdat İlhaner, çocukların yaptığı davranışın örnek teşkil ettiğini belirterek, farkındalık oluşturduğunu söyledi. Çocukların hareketlerini memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan İlhaner, böyle çocukların yetişiyor olmasından dolayı da gurur duyduklarını kaydetti. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Selim Yaman ve Müdür Yardımcısı Sedat Şahin ile bir süre sohbet eden İlhaner, okula düzenli mama bağışında bulunacaklarını vurguladı. Ethica Sigorta ile Cumhuriyet İlkokulu arasında ortak proje çalışması yapmayı planladıklarını dile getiren İlhaner,  “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşam mücadelesi yaşam savaşı veren hayvanlara yardım eden insanlara mama desteği sağlamak için bir bütçe ayırdık. Tabii ki gıda yardımı yapmak yetmezdi; gitmek, görmek, ellerimizle beslemek ve sevgimizi sunmak da çok önemliydi. Sosyal sorumluluk projemize bu sevimli patilere yardım eli uzatan duyarlı insanlara destek olarak başladık. Bu çerçevede İlkokulumuzla birlikte hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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Hayvan Sevgileri Sevindirdi
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