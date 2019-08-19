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Hayvan severler tepkili

YOZGAT Belediyesi kontrolündeki ‘Hayvan Barınağı’ ile ilgili olarak yapılan şikayetler üzerine, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, asılsız iddialarla barınağın kapatılmasının istendiği ileri sürüldü.

Hayvan severler tepkili

YOZGAT Belediyesi kontrolündeki ‘Hayvan Barınağı’ ile ilgili olarak yapılan şikayetler üzerine, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, asılsız iddialarla barınağın kapatılmasının istendiği ileri sürüldü.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:01
Hayvan severler tepkili

Barınakta 200’ü aşkın köpeğin yaşadığı hatırlatılan açıklamada, Yozgat bölgesinde köpeklere en iyi bakılan, beslenen, tedavileri yapılan, kısırlaştırılan bir tesis olduğuna da dikkat çekildi. Yapılan şikayetler sonucunda Orman ve Su Bölge Müdürlüğü tarafından barınağın uygun olmadığı yönünde rapor hazırladığına da yer verilerek, şikayetin asıl amacının barınağın kapatılmasını sağlayıp, hayvanları korumasız bırakmaya yönelik olduğunun altı çizildi. Kararın gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
HAYVAN SEVERLER TEPKiLi
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