Hayvan severler tepkili

Barınakta 200’ü aşkın köpeğin yaşadığı hatırlatılan açıklamada, Yozgat bölgesinde köpeklere en iyi bakılan, beslenen, tedavileri yapılan, kısırlaştırılan bir tesis olduğuna da dikkat çekildi. Yapılan şikayetler sonucunda Orman ve Su Bölge Müdürlüğü tarafından barınağın uygun olmadığı yönünde rapor hazırladığına da yer verilerek, şikayetin asıl amacının barınağın kapatılmasını sağlayıp, hayvanları korumasız bırakmaya yönelik olduğunun altı çizildi. Kararın gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.