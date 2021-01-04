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Hayvan severden teşekkür

HAYVANLAR için Yaşam ve Adalet (HİYADER) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Saliha Tuba Elbay, Yozgat Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:44
Hayvan severden teşekkür

Elbay, 2010 yılında öğrenci olarak geldiği Yozgat’ta sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını, mevcut bakımevinin de iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Elbay, ‘’İleri görüşlülüğü ile Erhan Erol’u böylesine kutsal bir göreve getiren Başkanımız Celal Köse’ye ayrıca teşekkür ederiz. Herkesin 'Yozgat’ta ne anlarlar-Yozgat ne de olsa' dediği şehir bugün hayvan haklarında parmakla gösterilecek bir hale gelme yolunda koşarak ilerliyor. Bütün makamlara vicdan sahibi yöneticiler oturmalı’’ ifadelerini kullandı.

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Hayvan Severden Teşekkür
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