Hayvan Pazarı inşaatına başlandı

Akdağmadeni ilçesiyle birlikte çevre il ve ilçelerdeki canlı hayvanların satışına da ev sahipliği yapacak olan Akdağmadeni Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı projesinin ihalesi Nisan ayının ortalarında yapıldı. Yüklenici firma, yer tesliminin ardından çalışmalara başladı. Yaklaşık bir milyon 400 bin liraya ihale edilen Canlı Hayvan Pazarı, 2 bin 592 metrekarelik alanda tesis edilecek. Padok alanı içerisinde, idari bina, depo, Zabıta Merkezi, Lokanta, Kafeterya, Mescit bulunuyor. Canlı Hayvan Pazarı daha önce tamamlanarak hizmete açılan Mezbaha ile entegre olarak hizmet verecek.