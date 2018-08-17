Hayvan Pazarı açıldı

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe girişinde, Sivas karayolu güzergahında tesis edilip, hizmete başlayan canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunup, kurban satışı yapan besicilerle görüştü. Coşkun, bin 600 metrekare alanda tesis edilmeye çalışılan canlı hayvan pazarının satış reyonlarının tamamlandığını ve kurban bayramı öncesinde hizmete açılarak, kurban satışlarının da başladığını söyledi. Coşgun, “Pazar yerimiz oldukça mükemmel, alıcı ve satıcılar için her türlü imkanı ve yeniliği sunmaya çalıştık. 20 bin dönüm arazi üzerinde yapılan canlı hayvan pazarımızın içerisinde mezbaha, soğuk hava deposu gibi hizmetleri de sunulacak’’ dedi.