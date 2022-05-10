Hayvan hastalıkları ile mücadele

Özkaya, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmakta olduğuna vurgu yapan Özkaya, ‘’Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir. Ülkemizden AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin öncelikle ‘Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde damızlık düve alımları ve damızlık erkek materyal alımı ile ilgili uygulanan hibe projelerinde damızlık hayvanların sadece TİGEM veya Hastalıktan ari işletmelerden teminine izin verilmektedir. Bu kapsamda hayvanları kayıt altına alınmış, hayvan refahı açısından asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan, işletmesinde karantina ünitesine sahip, süt sağım ünitesi veya soğutma tankı bulunan, işletmeye hayvan giriş-çıkışlarında gerekli izolasyon ve sağlık kurallarını uygulayan, hayvan hareketleri ve sağlık şartları ile ilgili kayıt tutan damızlık süt işletmeleri hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası müracaatında bulunabilmektedir. Müracaatı uygun bulunan işletmelerde yapılan tespit ve denetimlerden uygun sonuç alındığı takdirde Brucella ve Tüberküloz hastalıkları yönünden tarama işlemleri başlatılmaktadır. Yapılacak testler sonucunda yıl sonunda Brucella ve Tüberkülozis hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” tanzim edilir ve o tarihte işletmede bulunan damızlık boğalar ve 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için destekleme miktarı hayvan başı 450 liradır’’ dedi.

2022 yılı itibarı ile Yozgat’ta 14 adet hastalıktan ari işletmesinin bulunduğunu vurgulayan Özkaya, önümüzdeki bir yıl içinde en az 20 ari işletme sayısına ulaşarak ülkemiz genelinde en fazla ari işletmesi olan ilk 10 il arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti. Özkaya, önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacağını, Yozgat’ın hayvan hastalıkları ve damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden bir tanesi haline geleceğini sözlerine ekledi.

