Hayvan hakları konuşuldu

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Haydar Özkan ve Dr. Göksu Karsavuranoğlu ile birlikte Aydıncık ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile makamda görüşen Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Erkoç ve üyeleri, ilçemizdeki sokak hayvanlarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Koçak, ‘’Sokak hayvanlarımıza sahip çıkılması onlara belli yerlerde yiyecek yerleri yapılması ve kısırlaştırma ile ilgili çalışmaları birlikte yürütme kararı aldık. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi hayvanlara karşı duyarlı olmaya ve sokaklarında bulunan hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum’’ dedi.