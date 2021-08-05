HAYVAN HAKLARI KONUŞULDU

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında yaşanılan sorunlar ve çözümü için atılması gereken adımlar gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş ve beraberindeki hayvan severler Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret edip, taleplerini ilettiler. Hayvan severler, sorunların görüşülüp, çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz başkanlığında bir toplantıda bir araya geldi. Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, Sorgun Can Dostları Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, HAYKONFED temsilcisi Alaattin Uyar,Yozgat Belediyesi'nin başarılı milli sporcusu Buse Deniz, Hayvan Hakkı savunucusu Elanur Bozyiğit ve halk oyunları antrenörü Fadime Serpil Yeşilçam toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, hasta ve kazalı kediler için tedavi kafesleri konusu değerlendirilip, hasta kedi dışında barınağa kedi alınmaması gerektiği belirtildi. Aynı şekilde hasta köpekler için tedavi kafeslerinin ayrı olması gerektiğine dikkat çekildi. Röntgen, ultrason, kan sayım cihazı gibi tıbbi cihazların Geçici Hayvan Bakım Evinde olmazsa olmazlardan olduğunun altı çizilerek, ‘’Kısırlaştırmaya ağırlık verilmeli, gerektiğinde gönüllülerden destek istenmelidir. Anneli yavru veya annesiz yavrular için bahçede geniş bölmeler çoğaltılmalıdır. Bahçedeki yetişkin bölmeleri en fazla 15 köpek konulacak şekilde düzenlenmeli ve bakım evindeki boş alanlar kullanılarak bölme sayısı çoğaltılmalıdır. Pitbullar için geniş bahçeli, güvenlikli alanlar yapılmalıdır. Bakım evine hayvanlara karşı duyarlı iki bayan eleman eklenmesi, çok sayıda palet ihtiyacı söz konusudur. Yeni kulübeler yapılmalı veya eski kulübeler tamir edilmelidir. Ağaçlandırma, gölgelikler olmalıdır. Ziyaretçilerin, bakım evinde daha çok zaman geçirmesi için kamelyalı bölümler yapılmalıdır. Parklara konulan kedi evleri, kedilerin rahatça girip çıkabileceği ama insan ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tel örgüyle çevrilmelidir. Yozgat’taki gönüllüler ve bahçesinde çok sayıda kedi besleyenler için yeni kedi evleri yapılmalıdır. Halk, zararsız veya küpeli bir köpeği şikayet ettiğinde, barınak ekibi ve veteriner hekim gidip halkı bilinçlendirmelidir. Barınak çalışanları, hayvana bakım konusunda eğitimden geçmelidir. Köpek sahiplenmek isteyen ama günümüz şartlarında evinde bakma imkanı olmayanlar için uygun bir alanda bu ihtiyacı karşılayacak bir hayvan parkı yapılmalıdır’’ görüşleri değerlendirildi.