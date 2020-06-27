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Hayvan hakları ekibinden ziyaret

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam Fatih Okumuş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Özel Kalem Müdürü Olcaytuğ Orhan ile görüşen Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği yöneticileri, sokak hayvanlarının durumu ve yapılması gerekenler konusunda istişareler yaptı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:19
Hayvan hakları ekibinden ziyaret

Bölgede bulunan sokak hayvanları ile ilgili kısırlaştırma, tedavi, besleme, yasal uyarıları afişleri konusunda en kısa zamanda adımlar atılacağı sözünü alan dernek yönetimi, Boğazlıyan ilçe yöneticilerine teşekkür etti. Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde de bulunan dernek üyelere, sokak canları hakkında görüşmeler yaptı, esnafın canlar için güzel çalışmalar yapılmasını istedi. İşyerlerinin önüne su ve yiyecek koyan esnafa teşekkür eden dernek üyelere, çöplüğe bırakılan canlara her gün imkanları doğrultusunda yiyecek götüren Orhan Kart isimli vatandaşı da ziyaret ederek, sohbet etti. Çöpteki canların açlıktan ve susuzluktan ölmelerine yiyecek ve içecek götürüp, besleyen, yakından ilgilenen Orhan Kart’a teşekkür eden dernek üyeleri, Osman Görün isimli vatandaşında sokak hayvanlarının beslemeleri için destek olduğunu bildirdi. Ziyarette, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Yozgat Temsilcisi Saliha Tuba Elbay, Saraykent Dernek Başkanı Sakine Yavuz, Sarıkaya ilçesinden hayvan sever Furkan Çakır da hazır bulundu. 
YERKÖY ZİYARETİ
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, Sorgun Can Dostları Derneği işbirliği ile kurum görüşmeleri kapsamında Yerköy ilçesini de ziyaret ettiler. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile ilçedeki sokak hayvanları ile ilgili yapılan, yapılacak çalışmalar istişare edildi. Kısırlaştırmanın önemine değinilen görüşmede, belediye tarafından sokak hayvanları için besleme, su, kısırlaştırma, tedavi çalışmalarına en kısa zamanda başlanılacağı kaydedildi.  

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Hayvan Hakları Ekibinden Ziyaret
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