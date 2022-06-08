Hayranlarıyla buluştular

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzen ile efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesinin anlatıldığı ve milyonların gönlüne taht kurarak reyting rekorları kıran ‘Gönül Dağı’ dizisinin ekibi Bozok Üniversitesinde hayranlarıyla buluştu.

Moderatörlüğünü Yozgat Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı'nın yaptığı programda, yapımcı Ferhat Eşsiz, Senarist Ali Asaf Elmas ve oyuncular Ahmet Yavuz Sepetci, Feyza Işık, Hazal Çağlar ve Hüseyin Sevimli, ‘Gönül Dağı’ dizisinde yaşadıklarını, heyecanlarını ve başarı sırlarını katılımcılarla paylaştı. Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye; Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ'ın eşi Hilal Karadağ, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doçent Dr. Sümeyra Gazel, fakülte dekanları, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan ‘bozkırın kalemi’ yazar Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Eskişehir´in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde İç Anadolu bölgesinin adet, gelenek, görenek, mizahıyla, alışkanlıklarıyla, kabulleri, başarısının ve bu denli sevilmesinin sırrı yapımcı, senarist ve oyuncular tarafından anlatıldı. Yapımcı Ferhat Eşsiz ve senarist Ali Asaf Elmas da öğrencilere dizinin başarısına ilişkin bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonrasında Yozgat Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat ve Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz tarafından dizi ekibine hediye takdim edildi. Yoğun bir ilgi ve sevgi seli ile tamamlanan programda katılımcılar dizi ekibi ile hatıra fotoğraf çekindiler.

KARADAĞ EKİBİ AĞIRLADI

Bozok Üniversitesine gelen Gönül Dağı dizisi ekibi, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ tarafından ağırlandı. İlk olarak Yozgat’ın Çamlık Milli Parkında kahvaltı ikramı yapıldı. Kahvaltıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ ve dizi ekibi katıldı. Dizi ekibi, Yozgat’ta bulunmaktan ve sıcak ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşi sonrasında Rektör Karadağ dizi ekibini makamında ağırlayarak, dizi yapımcısı Ferhat Eşsiz, Senarist Ali Asaf Elmas ve oyuncular Ahmet Yavuz Sepetci, Feyza Işık, Hazal Çağlar ve Hüseyin Sevimli’ye katılımlarından dolayı çok teşekkür etti. Dizinin insanın gönlüne dokunduğunu ve bu topraklarının dilini, hüznünü, kederini çok güzel yansıttığını belirten Karadağ dizi ekibine günün anısına hediye takdiminde bulundu. Dizi ekibine akşam Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Çamlık’ta Yozgat’ın yöresel yemekleri ikram edildi. Gönül Dağı dizisi yapımcısı Ferhat Eşsiz, dizi ekibi adına öğrencilerin ve Yozgatlıların yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

‘BERABER GÜLDÜK

BERABER EĞLENDİK’

Düzenlenen programda oldukça heyecanlandıklarını belirten Gönül Dağı oyuncusu Hüseyin Sevimli, “Buradaki insanlar çok heyecanlıydı, dolayısıyla bizde çok heyecanlandık. Hala çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir kalabalıktı. Çokta güzel sohbet ettik. Beraber güldük, eğlendik. İyi ki gelmişiz. Gelen herkesin de ayağına sağlık” dedi.

Haber Merkezi

