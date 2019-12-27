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HAYRAN KALDILAR

SARIKAYA ilçesindeki tarihi Roma Hamamı kalıntılarını gezen Singapur'dan gelen turist kafilesi, aldıkları bilgiler ve görseller karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

HAYRAN KALDILAR

SARIKAYA ilçesindeki tarihi Roma Hamamı kalıntılarını gezen Singapur'dan gelen turist kafilesi, aldıkları bilgiler ve görseller karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
HAYRAN KALDILAR

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Singapur’dan gelen turist kafilesine Roma Hamamı Kalıntıları ve hikayesini anlattı. Başkan Açıkel, Basilica Therma adlı Roma Hamamı kalıntılarında, 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağının bulunduğunu söyledi. Başkan Açıkel, ‘’2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı oldu. Orta Anadolu Bölgesi’nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Yılan benzeri bir figür, sağlık tanrısı Asclepiusu simgelemektedir. Yapının sadece temizlik için değil, aynı zamanda şifa için kullanıldığını buradan anlıyoruz’’ dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, Basilica Thermanın, İmparator Theodosius döneminde paganlığın yasaklanmasından sonra, Roma Hamamının yanına inşa edilen kilise sayesinde bir piskoposluk merkezi olduğunu, bu dönemde büyük termal havuzun ortasına, haçlı bir mermer vaftiz taşı yerleştirilmiş olduğunu da kaydetti. Açıkel, ‘’Paganlar, bu taş üzerine Basilica Therma’nın havuzunda vaftiz edildi ve Hıristiyanlık dinine geçti. Bu nedenle burası Hıristiyanlar için kutsal bir yerdi. Bizans döneminden sonra Türk halkı da bu şifalı sudan faydalanmaya devam etti. Günümüzde inşa edilen modern binalarda, şifa bulmak isteyen insanlar, Basilica Therma’dan gelen suyu kullanmaya devam ediyor’’ diye konuştu.

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