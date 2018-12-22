HAYRAN KALDILAR

Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır’ı ziyaret ettikten sonra Sarıkaya ilçesine geçen Hediye Güral Gür ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır ve diğer katılımcılara, Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile termal yatırım imkanlarıyla alakalı sunum yapıldı.

NG Oteller Genel Müdürü Mustafa Kamil Berk ve Fil Adam Reklam ve Danışmanlık Firma Sahibi Emre Süer’ın de hazır bulunduğu toplantının ardından Sarıkaya Roma Hamamı ziyaret edildi.

Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte Roma Hamamı hakkında bilgiler verdi.

Vali Kadir Çakır ile birlikte incelemelerde bulunan Hediye Güral Gür, tarihi eser karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, Roma Hamamı’nın muhteşem ve eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti, bölgenin turizme kazandırılıp, mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.