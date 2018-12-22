Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

HAYRAN KALDILAR

SARIKAYA İlçe Merkezinde bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezen, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Nafi Güral'ın kızı, NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, kalıntılara hayran kaldı.

HAYRAN KALDILAR

SARIKAYA İlçe Merkezinde bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezen, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Nafi Güral'ın kızı, NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, kalıntılara hayran kaldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
36 Okunma
HAYRAN KALDILAR

Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır’ı ziyaret ettikten sonra Sarıkaya ilçesine geçen Hediye Güral Gür ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır ve diğer katılımcılara, Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile termal yatırım imkanlarıyla alakalı sunum yapıldı.

NG Oteller Genel Müdürü Mustafa Kamil Berk ve Fil Adam Reklam ve Danışmanlık Firma Sahibi Emre Süer’ın de hazır bulunduğu toplantının ardından Sarıkaya Roma Hamamı ziyaret edildi.

Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte Roma Hamamı hakkında bilgiler verdi.

Vali Kadir Çakır ile birlikte incelemelerde bulunan Hediye Güral Gür, tarihi eser karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, Roma Hamamı’nın muhteşem ve eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti, bölgenin turizme kazandırılıp, mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YARINI DÜŞÜNDÜK
YARINI DÜŞÜNDÜK
Rol Model Oldular
Rol Model Oldular
Arıtma ihalesi yapıldı
Arıtma ihalesi yapıldı
Oylama bitti, ödül töreni bugün
Oylama bitti, ödül töreni bugün
Çöp aydınlatıyor
Çöp aydınlatıyor
Temizlik çalışması
Temizlik çalışması

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim