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HAYRAN KALDILAR

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Bozok Sempozyumu’ etkinliğinin tamamlanmasının ardından, etkinliğe katılan akademisyenler Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları gezdirilerek, bilgilendirildi.

HAYRAN KALDILAR

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Bozok Sempozyumu’ etkinliğinin tamamlanmasının ardından, etkinliğe katılan akademisyenler Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları gezdirilerek, bilgilendirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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HAYRAN KALDILAR

Yozgat’ta iki gün devam eden etkinlikte, Yozgat ve yöresinin sosyo-ekonomik durumunu ortaya koymayı amaçlayan, yerel kalkınmaya yönelik çözüm önerileri getirmeyi hedefleyen sempozyum etkinliğine 43 farklı üniversiteden 160 bilim adamı katıldı. 53 oturumda 192 tebliğ sunuldu. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nin farklı salonlarında, eş zamanlı olarak, iki gün boyunca devam eden etkinlikte yorulan akademisyenleri Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ağırladı.  Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salyih Karacabey, Yozgat'ın tarihi turistik değerleriyle zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirdi. Bozok Üniversitesi’nin de bu zengin coğrafyayı daha da kıymetlendirecek bilimsel çalışmalar yapma gayretinde bulunduğunu vurgulayan Karacabey, ‘İlçelerimizin her birisinde tarihi ve turistik yerler mevcut. Bunlar arasında Sarıkaya ilçemizi görmenizi arzu ettim. Burada bulunan tarihi Roma hamımı Anadolu tarihinin ne kadar eskiye dayandığını göstermektedir’ dedi. 
Rektör Karacabey, sempozyum boyunca, Yozgat ve çevresinin geçmişten günümüze sosyo-ekonomik durumu, kırsal göç ve bölgesel kalkınma, yerel ekonomik gelişmenin şehir kültürüne etkileri, sağlık ekonomisinin bölgesel durumu, üniversite-şehir ilişkilerinin ekonomik analizi, tarımsal faaliyetler ve istihdam olanakları, bölgesel kalkınmaya yönelik somut öneriler, bölgedeki endüstriyel faaliyetler ve onlardan kaynaklanan ekolojik sorunlar gibi çeşitli konuların ele alındığını da kaydetti.
 

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