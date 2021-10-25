HAYRAN KALDILAR

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), son hazırladığı Yozgat’ın saklı kalmış turizm alanlarını ortaya çıkartıp, tanıtılmasını sağlamaya yönelik proje kapsamında bu kez il dışından ve yurt dışından gelen üniversite öğrencileri için gezi düzenledi. Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü ile Çorum Ortaköy arasında, içerisinde Çekerek ırmağının geçtiği Kazankaya Kanyonun da bulunduğu bölgeyi gezen üniversite öğrencileri hayranlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler bol bol fotoğraflar çektirip, yaşadıkları günü ölümsüzleştirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere il dışından ve yurt dışından gelen 80 öğrencinin katıldığı gezi programında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile bazı akademisyenlerde yer aldı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Üniversiteye başlamanın pek çok gencin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna vurgu yaparak, ‘’Üniversiteye başlamak beraberinde yeni arkadaşları, eskisine göre daha esnek bir zaman planını, öğrenecek ve keşfedilecek bir sürü yeniliği, çoğu zaman yeni bir şehirde bir yaşam kurmayı da beraberinde getiriyor. Üniversitede geçen yıllar aynı zamanda kimlik gelişiminin de gerçekleştiği önemli yıllar. Bu yıllarda gençler kendilerini keşfediyor, yeteneklerini geliştiriyor, iş hayatına atılıyor, sosyal yaşamlarını yapılandırıyor ve yetişkinlik hayatına hazırlık yapıyor. Üniversite yıllarında kazanacağı mesleki beceriler mezuniyetinin ardında iş bulma ve başarılı bir kariyer yolculuğunda gençlerin en büyük destekçi olmaya ve onlar için eğitimler, kurslar, etkinlikler düzenlemeye ve ücretsiz Avrupa fırsatları ile buluşturarak yurt dışına göndermeye devam edeceğiz’’ dedi. Uğuz, gençlerle birlikte Yozgat'ı keşfetmeye devam edeceklerinin de altını çizerek, Yozgat’ın kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediğini aktardı. Uğuz, ‘’Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz gezi programı ile üniversite gençlerimiz Yozgat'ın doğal güzelliklerini ilk kez keşfetmenin sevincini, mutluluğunu yaşadılar’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin oryantasyon programı kapsamında Aydıncık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gezi programını önemsediklerini söyledi. Karadağ, ‘’Uluslararası öğrencilerin yaşayacakları memleketle kaynaşması, Yozgat'ta yabancılık çekmemesi, Yozgat'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü tanımaları amacıyla düzenlenen oryantasyon programında, Uluslararası öğrencilerimiz Aydıncık Kültür Evi, Haceş Müze Evi ve Yozgat’ın saklı cenneti Kazankaya kanyonunun eşsiz doğal güzelliklerini yerine görme fırsatı buldular’’ ifadelerini kullandı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ise, 8 farklı ülkeden gelen öğrencilerin de yer aldığı gezi programında, ilçenin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını, öğrencilere Aydıncık Kültür Evi, Ametist Taşı Sergi Salonu, Sanat Atölyesi, Haceş Müze Evi, Kazankaya Kanyonunu gezdirip, tanıtmaya çalıştıklarını bildirdi.

