HAYRAN KALDILAR

Biri İngiltere’nin Bath şehrinde diğeri ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi’nden kalma tarihi özellikleri, 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı kalıntıları tanınmış mankenleri ağırladı. Organizasyonu Emrah Kayihan’a ait olan, Koreografisini Asil Çağılın gerçekleştirdiği, Ünlü Tasarımcılar Mert Erkan, Müesser Kurt, Aylin Yılmaz koleksiyonlarının sergilendiği 2021 Turkey Fashıon Week Uluslararası Moda organizasyonu bu yıl Yozgat’ı başlangıç olarak tercih etti. Sarıkaya Belediyesi’nin himayesinde 2000 yıllık tarihe sahip Roma Hamamı Baselıca Therma’da dijital defile yapıldı. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Tarihi Roma Hamamında kurgulanıp hazırlanan dijital sunumlar Moda severlerin beğenisine sunuldu. Turkey Fashion Week Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kayıhan, pandemi döneminde şartlar uygun olmadığı için konuksuz ve sağlık açısından daha güvenli defile sunumları gerçekleştirmek istediklerini, ülke çapında şehirleri dolaşarak tarihi ve turistik mekanlarda, anlaşmalı oldukları tasarımcıların koleksiyonlarını dijital defileler olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Kayıhan, ‘’Asıl amacımız hem Moda dünyasına hizmet etmek, hem de moda yolu ile Türkiye turizmine ve tanıtımına katkı sağlamaktır. Ayrıca organizasyonumuz ile binlerce insana iş imkanı vererek istihdam alanı oluşturmayı da planlayarak hedefledik’’ dedi. Kayıhan, turizm ve kalkınma açısından Baselıca Therma’nın eşsiz bir konumda olduğuna vurgu yaparak, ‘’Tarihi açıdan da önemli bir yere sahip ve Türkiye’nin coğrafi olarak da tam orta noktasında yer alması da çok ilginç ve önemli. Bölge turizminin ve tarihi öneminin kalkınması, tanıtılması açısından uluslararası platformda daha çok ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerde bu konuyla ilgili Turkey Fashion Week Moda organizasyonu olarak da tüm desteğimizi vereceğiz’’ diye konuştu.Organizasyon da üç farklı tasarımcının koleksiyonlarının sunumlarını mankenler Melike Yalnız, Melisa Aslan, Yasemin Aksoy, Elif Tokgöz, Zeliha Çal, Leeana Shindondola, Sena Küçük, Derya Ekşioğlu, Yanita Schmidt, Evgeniia Krivenko, Duygu Çakmak, Simge Ünal, Melisa İmrak, Aybike Hindistan, Merih Öztürk ile birlikte tüm çekimleri yönetmen Aydın Aydın ve ekibi gerçekleştirdi.

TERMALİN MERKEZİ

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul edilen Basılıca Therma’nın Türkiye’nin tam ortasında yer alan Sarıkaya ilçesinde olduğunu hatırlattı. Açıkel, Milattan Sonra birinci yüzyılda Roma Kralı tarafından inşa edildiği kabul edilen, yapıldığı tarihten itibaren 2000 yıldır aralıksız şifalı termal suya sahip olan Sarıkaya antik Roma hamamının 2014 yılında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda gün ışığına çıkarıldığını bildirdi. Açıkel, ‘’2017 yılında UNESCO dünya mirası geçici listesine alınan Basılıca Therma üzerinde barındırdığı mitolojik figürler ve kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eserler sebebiyle dünyada eşi ve benzeri olmayan tarihi bir arınma merkezi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın ilk spası olarak değerlendirilen Sarıkaya antik Roma hamamı sağlık tesisi olması yanında bir dini merkez olarak da Romalılar tarafından kullanılmıştır’’ diye konuştu.