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HAYRAN KALDILAR

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin konuğu olarak Sivas’tan gelen 20 öğrenci, Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları gezdi.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:13
HAYRAN KALDILAR

Öğrenciler aldıkları bilgiler ve görseller karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Sivaslı Öğrenciler ‘Biz Anadolu'yuz Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Selami Işık tarafından karşılandı. Tarihi Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgeyi gezen Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Işık, tarihi roma hamamı hakkında tanıtıcı bilgiler aktardı. Öğrencilere, Roma Hamamı kalıntıları hakkında bilgiler verilirken, hikayesi de anlatıldı. Basilica Therma adlı Roma Hamamı kalıntılarında, 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağının bulunduğu hatırlatıldı. 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı olduğu, Orta Anadolu Bölgesi’nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıdığı kaydedildi. Yılan benzeri bir figür, sağlık tanrısı Asclepiusu simgelediği,, yapının sadece temizlik için değil, aynı zamanda şifa için kullanıldığı da bildirildi.  •HABER MERKEZİ• 

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Hayran Kaldılar
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