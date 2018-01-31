Hayırseverlere çağrı

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisine inşa edilerek, yapımı tamamlanan, iç tefrişatında sona gelinen hastanenin yaklaşık bir ay içerisinde yeni yerinde hizmet vereceği bildirildi.

Bozok Üniversitesi, yeni üniversite hastanesinde oda tefrişatı yaptırmak isteyen hayırseverlerin Bozok Üniversitesi Vakfı’na maddi bağışta bulunabileceğini duyurdu.

Yapılan duyuruda, tek ve çift kişilik odalar için 10 bin lira, suit odalar için 20 bin lira bağış yapılabileceği, diğer tıbbi ünite ve birimler için ise hastane başhekimliğiyle irtibata geçilmesi gerektiği bildirildi.

Bağış yapacak hayırseverlerin açıklama kısmına ‘bağış’ yazdırması agerektiği de kaydedildi.

Bağışların; Bozok Üniversitesi Vakfı, Halk Bankası Hesap No: 16000130-IBAN : TR80 0001 2009 7850 0016 0001 30 hesaba yapılabileceği ifade edildi.