Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
441.305
DOLAR
7.9045
STERLİN
10.8317
EURO
9.3471

Hayırsevere Takdir Belgesi

SORGUN ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi’nde yapımı planlanan 4-6 yaş Kur’an Kursu binası için arsa bağışında bulunan Faik Ünal’a Türkiye Diyanet Vakfı tarafından takdir belgesi gönderildi.

25 Mart 2021 Perşembe 00:32
Hayırsevere Takdir Belgesi

Takdir belgesini iş insanı Faik Ünal'a Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış teslim etti. Kayış, ‘’4-6 yaş grubu Kur'an Kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu önemli kurslarımızdır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapmış olduğumuz yatırımdır. 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarımızda 'ağaç yaşken eğilir' atasözü misali, çocuklarımızı güzel bir eğitimden geçirip, çocuklarımıza dinimizi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, ahlaklı olmayı, vatan ve millet sevgisini öğretiyoruz’’ dedi. Müftü Kayış, Sorgun'da göreve başladıktan sonra Yazlak Mahallesinde Hira 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu, Aydınlıkevler Mahallesinde Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu, Yenidoğan Mahallesinde de Dilek Avcı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu eğitim ve öğretime açtıklarını hatırlattı. Müftü Kayış, Bedirbaba Mahallesine yeni yapılan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunun önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini, Yenimahalle'ye yeni Müftülük binasının yapılacağını bir katını 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu olacak şekilde planladıklarını anlattı. Kayış, ‘’Ahmet Efendi Mahallesinde Beşevler Camii müştemilatında 4-6 yaş grubu Kur'an Kursumuzun inşaatını başlatmak üzereyiz. Her mahalleye en az bir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu yapmayı hedefliyoruz. Faik Bey tarafından vakfımıza bağışlanan arsaların üzerine de 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu yapmayı düşünüyoruz. En yakın zamanda yapımına da başlayacağız. Faik Bey'den yapılacak olan kurs için yardım sözü aldık. Vatandaşlarımızı da kursumuza yardım etmeye davet ediyorum. Kazanan Sorgunumuz olacaktır. Rabbim Faik Bey'den ve yardım edecek olan vatandaşlarımızdan razı olsun'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hayırsevere Takdir Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ISLAHA DEVAM
ISLAHA DEVAM
Pazar kurulumuna Covit19 engeli
Pazar kurulumuna Covit19 engeli
TAŞLARA ŞEKiL VERiYORLAR
TAŞLARA ŞEKiL VERiYORLAR
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Hane ziyareti
Hane ziyareti
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim