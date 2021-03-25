Hayırsevere Takdir Belgesi

Takdir belgesini iş insanı Faik Ünal'a Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış teslim etti. Kayış, ‘’4-6 yaş grubu Kur'an Kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu önemli kurslarımızdır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapmış olduğumuz yatırımdır. 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarımızda 'ağaç yaşken eğilir' atasözü misali, çocuklarımızı güzel bir eğitimden geçirip, çocuklarımıza dinimizi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, ahlaklı olmayı, vatan ve millet sevgisini öğretiyoruz’’ dedi. Müftü Kayış, Sorgun'da göreve başladıktan sonra Yazlak Mahallesinde Hira 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu, Aydınlıkevler Mahallesinde Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu, Yenidoğan Mahallesinde de Dilek Avcı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunu eğitim ve öğretime açtıklarını hatırlattı. Müftü Kayış, Bedirbaba Mahallesine yeni yapılan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunun önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini, Yenimahalle'ye yeni Müftülük binasının yapılacağını bir katını 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu olacak şekilde planladıklarını anlattı. Kayış, ‘’Ahmet Efendi Mahallesinde Beşevler Camii müştemilatında 4-6 yaş grubu Kur'an Kursumuzun inşaatını başlatmak üzereyiz. Her mahalleye en az bir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu yapmayı hedefliyoruz. Faik Bey tarafından vakfımıza bağışlanan arsaların üzerine de 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu yapmayı düşünüyoruz. En yakın zamanda yapımına da başlayacağız. Faik Bey'den yapılacak olan kurs için yardım sözü aldık. Vatandaşlarımızı da kursumuza yardım etmeye davet ediyorum. Kazanan Sorgunumuz olacaktır. Rabbim Faik Bey'den ve yardım edecek olan vatandaşlarımızdan razı olsun'' diye konuştu.