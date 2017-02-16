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Hayırlı protokol

16 Şubat 2017 Perşembe 06:00
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı” hakkında işbirliği protokolü imzalandı.

Hayırlı protokol
Öğrencilerin eğitimine ilişkin imzalanan protokolle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan, Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Hukuk Bölümü altında “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı”na önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. 
Ceza infaz ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirmek, mesleki eğitimlerini sağlamak için açılacak “İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri Programı, normal ve ikinci öğretim olarak eğitim verecek.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Çelebi Yılmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret ederek imzalan protokolün hayırlı olmasını diledi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, bölümden yetişecek öğrencilerin gelecekte Adalet Bakanlığı’na en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirterek Hukuk Bölümü  Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programında ceza infaz kurumları ve tutukevlerininin ihtiyacı olan nitelikli personeller yetişeceğini, imzalanan protokolün  her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

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