Hayırlı protokol

Öğrencilerin eğitimine ilişkin imzalanan protokolle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan, Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Hukuk Bölümü altında “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı”na önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak.

Ceza infaz ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirmek, mesleki eğitimlerini sağlamak için açılacak “İnfaz ve

Güvenlik Hizmetleri Programı, normal ve ikinci öğretim olarak eğitim verecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Çelebi Yılmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret ederek imzalan protokolün hayırlı olmasını diledi.