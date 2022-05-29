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Hayırlı olsun ziyaretleri

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:46
Hayırlı olsun ziyaretleri

100’üncü Yıl Sanayi Sitesine yeni açılan PTT Sanayi Şubesini ziyaret eden Milletvekili Başer, ardından yeni seçilen oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. 
‘ESNAFIMIZA 
HAYIRLI OLSUN’
Başer, sanayi esnafının talep ve ihtiyacı üzerine açılan PTT Sanayi Şubesini ziyaret etti. PTT şubesinde inceleme yapan Başer, “Posta ve kargo dağıtımı noktasında çok büyük ihtiyaca cevap verecek olan PTT Sanayi Şubesinin Yozgat’ımıza ve esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
BAŞKANLARA 
TEBRİK
Başer, yapmış olduğu ziyaretler kapsamında yeni seçilen oda başkanları ile bir araya geldi. Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen’i ve Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Latif Altın’ı ziyaret eden Başer, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yeni seçilen başkanları ve yönetimlerini tebrik eden Başer, “Başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, mesleki faaliyetlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin•

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Hayırlı Olsun Ziyaretleri
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