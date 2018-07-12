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Hayırlı olsun ziyareti

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Kadın kolları yöneticileri, Müftülük, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ile birlikte, Turhal’a giderek, Kayseri Şeker Fabrikası yöneticilerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Hayırlı olsun ziyareti

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Kadın kolları yöneticileri, Müftülük, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ile birlikte, Turhal’a giderek, Kayseri Şeker Fabrikası yöneticilerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Hayırlı olsun ziyareti

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası’nın hayırlı olmasını temenni eden heyet üyeleri, fabrikayı da gezdi. Kayseri Şeker Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Bu sahiplenme duygusundan dolayı ziyadesi ile hoşnut kaldığımızı, moral ve motivasyonumuza önemli katkı sağladığını memnuniyetle ifade ediyorum. Bu motivasyonla daha çok işler başaracağımızı ümit ediyor, zahmetlerinden dolayı başta Kaymakam beyimiz olmak üzere tüm heyete teşekkür ediyorum’’ dedi.

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