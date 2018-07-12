Hayırlı olsun ziyareti

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası’nın hayırlı olmasını temenni eden heyet üyeleri, fabrikayı da gezdi. Kayseri Şeker Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Bu sahiplenme duygusundan dolayı ziyadesi ile hoşnut kaldığımızı, moral ve motivasyonumuza önemli katkı sağladığını memnuniyetle ifade ediyorum. Bu motivasyonla daha çok işler başaracağımızı ümit ediyor, zahmetlerinden dolayı başta Kaymakam beyimiz olmak üzere tüm heyete teşekkür ediyorum’’ dedi.