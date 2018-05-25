Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Hayırlı olsun ziyareti

YOZGAT Valiliğinin, yapımına 2014 yılında başlanılan, Selçuklu-Osmanlı mimarisine sahip yeni hizmet binasını ziyaret eden Başbakan Yarıdmıcı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç’tan bina hakkında bilgi aldı.

Hayırlı olsun ziyareti

YOZGAT Valiliğinin, yapımına 2014 yılında başlanılan, Selçuklu-Osmanlı mimarisine sahip yeni hizmet binasını ziyaret eden Başbakan Yarıdmıcı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç’tan bina hakkında bilgi aldı.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
195 Okunma
Hayırlı olsun ziyareti

Bozdağ, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimleri öncesinde partisinin çalışma takvimini belirlemek üzere Yozgat’a geldi. Bozdağ, yapılan toplantı sonrasında, AK Parti Yozgat Milletvekili adayları Milletvekili Yusuf Başer ile Sibel Yıldırım ve İskender Minar, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Bozdağ, Vali Yurtnaç’tan hem ildeki çalışmalar hem de yeni hizmet binası hakkında bilgi aldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAMULAŞTIRILIYOR
KAMULAŞTIRILIYOR
DSİ, ıslah ediyor
DSİ, ıslah ediyor
Barajlar suyla buluştu
Barajlar suyla buluştu
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
D8 Konuşuldu
D8 Konuşuldu
İftarda buluştular
İftarda buluştular

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim