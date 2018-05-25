Hayırlı olsun ziyareti

Bozdağ, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimleri öncesinde partisinin çalışma takvimini belirlemek üzere Yozgat’a geldi. Bozdağ, yapılan toplantı sonrasında, AK Parti Yozgat Milletvekili adayları Milletvekili Yusuf Başer ile Sibel Yıldırım ve İskender Minar, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Bozdağ, Vali Yurtnaç’tan hem ildeki çalışmalar hem de yeni hizmet binası hakkında bilgi aldı.