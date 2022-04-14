Kirişci’ye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını dile getiren Başer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın bakanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Misafirperverliği ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” dedi.

