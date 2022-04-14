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Hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:48
Hayırlı olsun ziyareti

Kirişci’ye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını dile getiren Başer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın bakanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Misafirperverliği ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” dedi. 
 

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